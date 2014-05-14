Тягнибок заявил, что действия террористов подпадают под категорию этнических чисток

В результате преступных действий террористов на Донбассе уже погибли десятки людей, сотни пережили преследования, а тысячи стали беженцами.

В частности, Львовская область уже приняла более 2000 беженцев, которые вынуждены спасаться от преследований из-за своей проукраинской позиции. Об этом заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в ходе встречи с жителями Днепропетровской области, пишет УНИАН.



По словам Тягнибока, такая ситуация является началом этнических чисток.



"В международном праве под понятием "этнические чистки" понимают политику, направленную на вытеснение представителей конкретной национальной группы с определенных территорий. Существенным элементом этнических чисток являются разнообразные формы насилия: моральное и физическое издевательство, умышленное уничтожение имущества, грабежи, убийства и другие формы насилия и принуждения", - заявил Тягнибок.



"Свободовец" подчеркнул, что ситуация на Донбассе и в Крыму уже обладает всеми признаками чисток.



"Чтобы прекратить этот беспредел и издевательства, все украинцы должны объединиться против российского агрессора, который ведет против Украины необъявленную войну с использованием преступных террористических методов. Это вызов не только территориальной целостности и независимости Украины, но и сохранению жизни и достоинства сотен тысяч наших соотечественников. В свою очередь, власть и силовые структуры должны задействовать все возможные механизмы, чтобы как можно скорее эффективно завершить АТО и вернуть порядок и спокойствие украинскому Донбассу", - заявил кандидат в президенты от националистов.