Главный спасатель Одесской области: большинство людей в Доме профсоюзов погибли не от пожара

Почти все люди, погибшие в горящем Доме профсоюзов 2 мая в Одессе, умерли за считанные секунды.

Об этом сегодня, 14 мая, заявил начальник Главного управления ГС ЧС в Одесской области Владимир Боделан, передает ТСН.ua.

"Возгорание на первых двух этажах произошло буквально за считанные секунды, после чего пошел какой-то грохот, и было видно, что после этого моментально погас огонь. И в эту же секунду на земле оказались несколько людей, которые выпали из здания. Большинство из них были живы. А буквально через несколько десятков метров они падали без сознания ", - заявил он.

Кроме того, Боделан подчеркнул, что, по его мнению, большинство погибших в доме профсоюзов не были жертвами пожара.

"Я уверен, что 99,9% людей погибли в Доме профсоюзов за считанные секунды, а не задохнувшись от дыма или задохнулись от огня. Но для этого есть судмедэксперты", - подчеркнул он.

Кроме того, Боделан заявил, что "еще до начала задымления помещений угарным газом я заметил, как из окон домов люди высовывались с попыткой подышать свежим воздухом. От чего им было так трудно дышать, я не могу ответить, но то, что это точно был не дым от пожара – уверен на 100%".

Также начальник ведомства отметил, что милиция долгое время не вмешивалась в события на Куликовом поле.

"Я попытался найти милицию для организации безопасной работы спасателей, потому что возле центрального входа начиналось возгорание. Как только заметил, что в холл здания забросили на палках несколько горящих покрышек, сам дал команду на выезд наших подразделений. Это было в 19:58", - заявил спасатель.

"Многотысячная толпа не давала возможности для проезда пожарной машины достаточно долгое время. Самое страшное в этой ситуации то, что пожарные не могли приступить к тушению пожара из-за стрельбы и сопротивления нападавших", - добавил Боделан.

Напомним, в результате массовых беспорядков и пожара в Доме профсоюзов в центре Одессы 2 мая погибли 48 человек, еще более 250 получили ранения.

По предварительным данным СБУ, трагедия в Доме профсоюзов могла произойти из-за применения яда.