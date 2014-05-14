Следующий круглый стол национального единства может пройти на Донбассе - Кравчук

14 мая 2014, 22:15

Следующее заседание круглого стола может состояться на Донбассе, если участникам гарантируют безопасность.

Круглый стол в Киеве

Следующее заседание круглого стола национального единства, запланированное на субботу, 17 мая, может пройти на Донбассе.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает УНИАН.

По его словам, сегодня представители восточных регионов заявили о необходимости проведения следующего заседания в Донецкой или Луганской областях.

Кравчук отметил, что это возможно в случае, если участникам круглого стола будет гарантирована безопасность.

"Чтобы мы не приехали на круглый стол, а уехали без половины участников круглого стола", - сказал он.

Также Кравчук отметил, что принимать решение о проведении круглого стола в беспокойных регионах нецелесообразно без гарантий силовых органов об обеспечении безопасности.

Также он заявил, что глава Донецкой ОГА Сергей Тарута и мэр Донецка Александр Лукьянченко пообещали обеспечить безопасность, но по этому поводу должны быть решения силовых структур.

"Я бы хотел все же, при всем долголетии, вернуться в Киев", - пошутил Кравчук.

Он отметил, что следующий круглый стол планируется провести в субботу, но в настоящее время место его проведения еще не определено.

Напомним, сегодня в Киеве состоялось первое заседание Общеукраинского круглого стола национального единства, главной целью которого был поиск решений по выходу из нынешней кризисной ситуации.

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Донбасс Донецк Луганск Кравчук единство круглый стол
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