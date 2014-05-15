Тымчук рассказал, как многие журналисты из России помогают террористам

Основная часть российских журналистов, восхваляющих действия Кремля, стали соучастниками преступлений террористов на Донбассе.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Мы уже длительное время наблюдаем с их стороны неприкрытую пропаганду и создание позитивного образа терроризма; антиукраинскую пропаганду, направленную на подрыв имиджа украинских силовых структур, украинской власти и Украины как государства в целом; непосредственное участие в допросах украинских силовиков (а значит, участие в похищении людей); прямое участие в провокациях против украинских военнослужащих; проведение разведывательной деятельности в интересах бандформирований и российских спецслужб", - подчеркнул эксперт.

Также он заявил, что "такое поведение людей, прикрывающихся журналистскими "корочками", является неприемлемым".

По словам Тымчука, группа "Информационное Сопротивление" провела консультации с государственными структурами Украины и подняла вопрос о прекращении подобной преступной деятельности со стороны представителей российских СМИ.

В ходе консультаций было предложено:

"1. Российских журналистов, проводящих подобную деятельность, объявлять персонами нон-грата и высылать из страны. (Механизм в настоящее время обсуждается – поскольку, если, например, в случае их участия в допросах или съемках военных объектов без разрешения проблем в доказательствах преступной деятельности нет, то в случаях с проведением антиукраинской пропаганды возникают правовые нюансы);

2. Задерживать представителей российских СМИ, которые представляют аккредитацию от организаций, на сегодня уже имеющих правовой статус террористических – "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики", а равно входящих в их состав террористических структур. Инкриминировать им участие в террористической деятельности.

3. Организовать проведение единой аккредитации для обеспечения деятельности всех журналистов, работающих в зоне проведения антитеррористической операции, при штабе АТО. Профильная группа при штабе АТО обязана при этом обеспечить безопасность и эффективность работы представителей СМИ. (В настоящее время госструктурами разрабатывается соответствующий механизм)", - отметил эксперт.

Тымчук сообщил также, что предложения встретили "полное понимание со стороны госструктур. Соответствующая работа уже ведется. Со своей стороны, мы высказали полную готовность в помощи и участии в мероприятиях по защите информационного пространства Украины как общественная инициатива".

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