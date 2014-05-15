Под Краматорском силовики взяли в кольцо террористов, те прячутся в жилых домах - Тымчук

В районе поселка Староварваровка, который находится в 30 км от Краматорска, начинается финальный этап операции украинских силовиков против пророссийских террористов.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"На данный момент населенный пункт, в котором засела группировка террористов, взят в плотное кольцо украинскими силовиками. Террористы занимают оборону в жилых домах, где также находятся местные жители", - подчеркнул эксперт.

В то же время, руководство украинских силовиков делает все возможное, чтобы не допустить гибели или ранений мирных жителей.

"Руководство операции принимает меры по корректированию действий силовиков с тем, чтобы при нейтрализации боевиков не пострадали мирные граждане", - подчеркнул он.

Тымчук также сообщил, что "на данный момент среди украинских силовиков есть раненые, погибших нет. Несколько террористов уничтожено, точной информации по численности уничтоженных на данный момент нет".

Как сообщал "Главред", вечером 14 мая стало известно о боевом столкновении украинских силовиков с пророссийскими террористами под Краматорском.

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