Рада приняла закон о президентских выборах в неспокойных регионах

Верховная Рада приняла закон о проведении выборов в неспокойных регионах восточной Украины.

За принятие соответствующего документа проголосовали 240 депутатов, сообщает "Украинская правда".

Среди прочего, в законе предусмотрена норма о том, что место заседания окружных избиркомов "может быть изменено ЦИК по представлению соответствующего председателя ОГА и находиться вне соответствующего территориального избирательного округа".

Помещение окружных избирательных комиссий "не позднее чем за 10 дней до дня выборов" должно быть взято под "круглосуточную охрану" сотрудниками МВД.

Также законопроектом предусмотрено, что работники СБУ по обращению ЦИК могут привлекаться к охране транспортировки избирательной документации.