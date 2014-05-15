Данных о гибели мирных жителей за время АТО нет - эксперт

Данных о гибели мирных граждан за время проведения антитеррористической операции на Донбассе прошлой ночью пока нет.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы Информационный сопротивление Дмитрий Тымчук на брифинге, пишет ЛигаБизнесИнформ.

"За прошедшую ночь у нас нет данных о гибели мирных жителей. Мы не утверждаем, что их не было вообще. Мы говорим о том, что у нас нет подобной информации", - сказал он.

По его словам, в случае ранения или гибели украинских военных официальные структуры предоставляют об этом исчерпывающую информацию.

"Что касается гибели с той стороны, то в последнюю неделю мы наблюдаем, что у сепаратистов изменилась информационная политика. Они усиленно скрывают свои потери и раздувают фантастическим образом потери со стороны украинских силовиков. Я думаю, что если бы имели место потери среди мирных жителей, то сепаратисты, в спайке с которыми работают российские СМИ, раздували бы эту тему с фактами", - сказал он.

Напомним, ранее Турчинов заявил, что антитеррористическая операция на востоке Украины может быть остановлена только при условии, когда террористы сложат оружие и освободят заложников.