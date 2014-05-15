В милиции рассказали новые подробности трагедии в Одессе: найдено оружие - газа не было

После трагедии 2 мая в Одессе правоохранители изъяли в Доме профсоюзов целый арсенал оружия, однако не нашли следов специального газа.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник облуправления внутренних дел Иван Катеринчук, пишет Думская.

По его словам, в здании были обнаружены револьвер с барабаном и шестью патронами, обгоревший спортивный пистолет с тремя патронами, одиннадцать 9-мм гильз, 24 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л, четырехлитровая канистра с остатками горючей смеси, нунчаки, шлемы, три ножа, два топора, много дубинок.

Следов специального газа и взрывчатого вещества эксперты не нашли. Иными словами, версия начальника облуправления ГСЧС Владимира Боделана не подтверждается.

Также Катеринчук утверждает, что оружие и бутылки с "коктейлями Молотова" были занесены в здание накануне 2 мая. Предварительная информация об этом у милиции была, но правоохранители отнеслись к ней халатно.

Начальник облуправления уточнил информацию по погибшим в результате столкновений 2 мая.

"Среди 48 человек, лишившихся жизни в центре Одессы и на Куликовом поле, семь женщин и один несовершеннолетний. Три тела пока не опознали", - сказал он, добавив, у шестерых — огнестрельные ранения, причем только в одного попала пуля (5,45 мм — вероятно, карабин "Сайга" или "Вулкан"), остальных поразили металлические фрагменты, похожие на дробь.

32 человека угорели в Доме профсоюзов (отравление продуктами сгорания), 10 разбились, выпрыгнув из окон горящего здания.

Милиционер подчеркнул, что в здании не было погибших от огнестрельных ранений, все люди с подобными ранами получили их в центре города.

Что касается расположения тел в Доме профсоюзов, то большинство находились на лестнице и в примыкающих к ней коридорах, причем 15 человек лежали на пятом этаже. В кабинетах нашли всего два трупа.

Катеринчук опроверг информацию о том, что двое из погибших в Доме профсоюзов — приднестровцы.



"Что касается того, где проживали погибшие, то все они — жители Одессы и области, кроме двух (имеются в виду житель Николаевской области и житель Винницы, — Ред.). Из Приднестровья там не было никого", — сказал он.

Как сообщал "Главред", 2 мая в Одессе произошли столкновения, в результате которых, по последним данным, погибли 48 человек, еще 250 - пострадали.



В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе при участии представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.