Кабмин объявил предложения по децентрализации власти

В Кабмине представили свои предложения по изменению Конституции и законодательства для децентрализации власти.

Презентацию проводил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Владимир Гройсман, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Среди прочего, чиновник рассказал о наработанных изменениях в Конституцию и про основные положения законопроектов по децентрализации власти.

По словам Гройсмана, одобренная правительством "Концепция реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти" содержит базовые принципы, которые были приняты Кабмином как политическое решение.

В частности, предлагается на уровне регионов создать исполнительные комитеты областных советов, на уровне районов – исполнительные комитеты районных советов, на уровне общин – оставить исполнительные комитеты советов и совета общины.

Базовый уровень всех компетенций предлагается передать на уровень общин, а именно – местное экономическое развитие, развитие и содержание местной инфраструктуры; планирование развития территорий общин; вопрос застройки территорий; благоустройство; социальную помощь; скорую медицинскую помощь; первичную медицину; дошкольное; среднее и внешкольное образование; муниципальную милицию, которую планируют создать; пассажирские перевозки; весь спектр жилищно-коммунальных услуг; культуру, физическую культуру и спорт.

На уровень района планируют передать полномочия по содержанию объектов совместной собственности территориальных общин района; транспортной инфраструктуры районного значения, обеспечение предоставления вторичной медицинской помощи, воспитание и обучение детей в школах-интернатах общего профиля.

На региональный уровень планируют передать транспортную инфраструктуру регионального значения; специализированное здравоохранение; специализированное среднее образование; развитие культуры, спорта, туризма, содержание объектов общей собственности. Важная функция, которую передадут регионам – полноценное планирования регионального развития, с тем, чтобы каждая община имела возможность для реализации.

В контексте реформы речь идет также о ликвидации государственных администраций в том виде, в котором они есть.

"Мы считаем, что власть от территории до региона нужно выбирать, а не назначать из Киева, а что касается альтернативы государственным администрациям, то этот вопрос сейчас обсуждается. Однако те органы, которые заменят местные государственные администрации, будут осуществлять контрольные и надзорные функции. Речь идет о контроле за соблюдением законов Украины на территориях. Они будут координировать деятельность территориальных органов исполнительной власти – инспекций, других органов исполнительной власти; надзор за законностью деятельности органов местного самоуправления, координацию всех органов власти в условиях чрезвычайного положения", - пояснил Гройсман.

Также он добавил, что более 60 функций по предоставлению админуслуг предлагается передать на местный уровень: регистрацию имущества, бизнеса, разрешительные функции, функции госархстройконтроля, с контролем со стороны государства относительно качества предоставления этих услуг.

Представители местного самоуправления в целом поддержали предложения Кабмина и внесли свои дополнения.

Так, представители Донецкой области потребовали внести изменения по децентрализации в Конституцию до 25 мая. Для ускорения процедуры внесения Верховной Радой изменений в Конституцию Гройсман предложил оформить соответствующее совместное обращение Кабмина, областей, городов, ассоциаций в Конституционную комиссию.