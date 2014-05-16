Комбат рассказал, как добровольцы "Донбасса" с гранатами в руках разогнали 7 автобусов боевиков

В ночь на пятницу, 16 мая, добровольческий батальон теробороны "Донбасс" и отразил атаку террористов в Великоновоселковском районе Донецкой области.

Об этом комбат Семен Семенченко рассказал на своей странице батальона в Facebook.

По его словам, террористы прибыли в район на 7 автобусах и нескольких машинах. Произошло "небольшое боестолкновение". Из бойцов батальона никто не пострадал, несколько сепаратистов получили легкое ранение от разорвавшейся гранаты, которую сами неудачно бросили.

Семенченко рассказал, что после начала стрельбы началось "повальное бегство". Сепаратисты бросили несколько машин с боеприпасами и оружием. В плен были взяты несколько террористов.

В результате боевой операции были задержаны несколько боевиков. У нападавших изъято большое количество единиц стрелкового оружия и боеприпасов.

Позже комбат сообщил: "У нас - все в порядке. Взяли пленных, потерь нет. Большинство "колорадов" разбегается и сдается в плен после первых же выстрелов. Очень действует простой прием - РГД с выдернутой чекой. Потрясающее изобретение. Быстро набрало популярность у бойцов. Единственное неудобство - когда человек начинает засыпать с гранатой в руке. Час ходил, наконец все поотбирал, чтоб не повзрывались".

"Конфисковали кучу оружия, сидим как в оружейном магазине. Куча спи**нного колорадами с военных складов барахла... Куда девать такое количество патронов на СВД и пулеметы, которых у нас нет, - не представляю. Сейчас вернулись в расположение в Великоновоселку. Бойцы отдыхают. Боевой дух высокий. Спим рядом с овцами на сеновале. С земли парит, овцы блеют, "колорады" с мешками на головах что-то ругаются на своем, колорадском. Всем спать!" – рассказал Семенченко о буднях спецбатальона.

Ранее "Главред" сообщал, что батальон "Донбасс" и народные ополченцы взяли под контроль Великоновоселковский район области.

Фото: Facebook батальона "Донбасс"