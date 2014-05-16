В Луганске боевики срывают выборы - похитили председателя избиркома

В Луганске сепаратисты похитили главу окружной избирательной комиссии №106 в Октябрьском районе города, главу избиркома №105 тоже пытались похитить.

Об этом сообщил глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко на странице в Facebook.

"Луганск. Главу ОИК 106 вчера похитили и отвезли в здание СБУ", - сообщил он.

"Ночью также выломали дверь в ОИК 105, приходили домой к главе этой ОИК, но его там не нашли", - добавил он. Пока никаких других подробностей не известно.

ОИК 106 находится в Октябрьском районе Луганска, а ОИК 105 – включает Артемовский и Каменобродский районы города, сообщает "Украинская правда".

Напомним, что 14 мая в Антраците Луганской области три тысячи митингующих заняли помещение окружной избирательной комиссии №111, а членам ОИК приказали расходиться по домам. Сепаратисты также захватили 109-й избирком в Красном Луче.

В Донецкой области также были захвачены два участка – 42 в самом городе и 48 в Краматорске.