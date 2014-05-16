Второе заседание круглого стола национального единства проведут в Харькове

Второй всеукраинский круглый стол национального единства пройдет в субботу, 17 мая в 12:00 в Харькове.

Об этом сообщил заместитель председателя парламента Руслан Кошулинский, передает Интерфакс-Украина.

"Завтра. Харьков. 12 часов", - сказал он после заседания ВР, отвечая на вопрос, когда и где состоится следующий "круглый стол".

Как известно, первый раунд круглого стола национального единства прошел в среду, 14 мая.

После его завершения первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук заявил, что проведение следующего общенационального "круглого стола национального единства" запланировано на субботу в Донецке.