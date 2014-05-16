Донецкие террористы хотят половину оружия украинских силовиков

Донецкие террористы хотят получить половину оружия украинских силовиков и предложили военнослужащим переходить на сторону боевиков.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Так, по данным ведомства, сегодня в зенитную часть под Донецком прибыли люди в камуфляжной форме, вооруженные автоматами и снайперскими винтовками, которые назвали себя представителями "Донецкой народной республики".

Один из "визитеров" заявил, что он является "комиссаром внутренних дел Донецкой народной республики" и. ссылаясь на то, что "в ДНР принята конституция и созданы собственные вооруженные силы", предложил украинским военным присягнуть на верность сепаратистам и перейти на их сторону.

Также этот "комиссар" потребовал передать 50% имеющегося оружия армии ДНР и в противном случае угрожал нападением на воинскую часть.

В ответ представители украинской армии предупредили террористов, что при попытке штурма будут стрелять на поражение.

После этого, к воинской части на двух легковых автомобилях прибыли уже другие люди, которые, назвавшись представителями службы безопасности ДНР, предложили не выполнять требований предыдущих "гостей", а придерживаться лишь их указаний.

На это предложение украинские военные ответили тем же – при штурме стреляем на поражение.

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