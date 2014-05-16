Минобороны обещает в разы поднять выплаты бойцам на Донбассе

Военнослужащим, участвующим в антитеррористической операции (АТО), будет в разы увеличены зарплаты, расширен круг социальных гарантий и количество льгот.

Об этом сообщил и. о. министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль во время встречи в Виннице с военнослужащими, которые во время боев с террористами на востоке страны были ранены, пишет "Укринформ".

Это предложение на днях рассмотрит и, как ожидается, одобрит правительство, сказал генерал.

"Вы помните, когда я встречался с вами раньше, говорил о первой заповеди солдата. Напомню вам ее еще раз: "Живым вернуться домой!". Это самое главное. Я уверен, что благодаря этим замечательным людям - медицинскому персоналу Военно-медицинского клинического центра Центрального региона, вы поправитесь и вернетесь в строй", - отметил Коваль.

Также он вручил военным поощрительную награду Министерства обороны Украины "Памятный знак "За воинскую доблесть". И.о министра рассказал, что 23 года назад сам проходил службу в десантных войсках.

"Мне очень приятно, что десантники сегодняшнего поколения достойны десантников-фронтовиков", - отметил генерал-полковник Коваль.

Он сообщил, что каждому из военнослужащих-контрактников Вооруженных Сил Украины, находящихся на лечении, присвоены очередные воинские звания. Министр обороны Украины также получит право присваивать внеочередные воинские звания на ступень выше от штатного расписания офицерам, отличившимся при выполнении боевых задач.

Напомним, Верховная Рада 6 мая присвоила бойцам АТО статус участников боевых действий, со всеми вытекающими отсюда льготами и другой соцзащитой.