Генпрокуратура назвала количество спровоцированных сепаратистами смертей

Генеральная прокуратура обнародовала печальную статистику, по данным которой во время спровоцированных сепаратистами противостояний в Донецкой области погибли 49 человек, а в Одессе – 48.

В ГПУ заявили, что начато 454 уголовных производства по фактам организации массовых волнений, террористических актов и сепаратистских призывов, пишет ТСН.

Под подозрением правоохранители, которые стали на сторону террористов, депутаты и чиновники всех уровней. Они имеют отношение к созданию уголовных организаций, направленных на раскол целостности страны.

Как известно, ранее в ГПУ заявили, что самопровозглашенные Донецкую и Луганскую "народные республики" ГПУ официально считают террористическими организациями.

"Две самопровозглашенные республики, так называемая Донецкая и Луганская - это две террористические организации, которые имеют четкую иерархию, которые имеют финансирование, которые имеют каналы поставки оружия", - заявил первый заместитель генпрокурора Николай Голомша.

видео: ТСН