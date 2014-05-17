Активист рассказал о "погоне" за Симоненко: тот ехал по тротуару, а из его машины стреляли - СМИ

Активисты Майдана говорят, что лидер КПУ Петр Симоненко, который заявил о том, что за ним устроили погоню "боевики с битами", в действительности, ехал по тротуару на джипе, а из машины стреляли.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на активиста по имени Александр.

По его словам, джип политика, пытаясь избежать оппонентов, ''ехал по тротуару, уезжал с заднего двора телевышки, пешеходов разбрасывал в стороны''.

Это увидели активисты Майдана, которые ждали Симоненко на территории канала, чтобы высказать свое недовольство его действиями, в частности, поддержкой сепаратистов. Они начали ехать за политиком.

''(Симоненко) в пробке был вынужден остановиться на улице Мельникова. Мы вышли из машины, а в ответ открылось окно (авто политика - ред.), и в меня выстрелили из травматического, судя по всему, пистолета'', - сообщил Александр.

После этого, по его словам, джип по встречной полосе скрылся с места происшествия.

По словам Александра, машина Симоненко, прочищая себе дорогу, отодвинула его машину, разбив ей заднюю часть. Активисты продолжили преследование автомобиля и определили, что лидер коммунистов скрылся в здании на улице Шелковичной.

На место приехали сотрудники ГАИ. В ''целой и невредимой'' машине Симоненко (в которую, как рассказывал политик, якобы бросили бутылку с зажигательной смесью) правоохранители нашли стреляные гильзы, добавил Александр.

Напомним, Симоненко заявил, что "боевики с битами" устроили погоню за его автомобилем и подожгли его коктейлем Молотова.

Перед этим лидер Компартии во время теледебатов заявил, что снимается с президентских выборов.