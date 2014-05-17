В Минобороны рассказали об АТО: территория вокруг Славянска под полным контролем

Украинские силовики контролируют ситуацию вокруг захваченного пророссийскими боевиками Славянска. В то же время, в самом городе террористы оборудуют огневые точки в жилых домах и пытаются спровоцировать украинских военных.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"В ходе проведения АТО военнослужащие Вооруженных Сил Украины продолжают полностью контролировать обстановку вокруг Славянска. Населенный пункт со всех сторон по периметру окружен блокпостами. В городе захваченными остаются несколько административных зданий. В частности, городского совета, горотделов МВД и СБУ, городского суда, представительства "Укртелекома" и центрального отделения почтовой связи. В городе остается 27 баррикад и "блокпостов" сепаратистов", - говорится в сообщении.

Также. по данным Минобороны, "боевики продолжают использовать тактику террористических группировок - оборудуют огневые точки в помещениях местных жителей, пытаясь спровоцировать участников антитеррористической операции на встречную стрельбу, что может привести к жертвам среди гражданского населения".

"С этой целью во многих квартирах жилых домов, расположенных вблизи городских отделов МВД и СБУ, оборудованы огневые точки", - отметили в министерстве.

"Украинскими военными зачищена местность возле телебашни на горе Карачун. Зона безопасности расширена до 5 километров в радиусе от телевышки", - также сообщили в Минобороны.

Больше об АТО, продолжающейся на востоке Украины, читайте в спецтеме "Главреда".