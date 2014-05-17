На торжествах по случаю Дня Европы в Киеве премьер-министр Арсений Яценюк рассказал об успехах Украины в евроинтеграции.

Об этом сообщает официальный сайт Кабмина.

"Это первый День Европы, который мы отмечаем в сложных и драматических исторических обстоятельствах. Не буду сейчас говорить о трагизме. Буду говорить только о том, что сделано", - отметил премьер, начиная выступление.

Яценюк подчеркнул, что "Украина в течение десятков лет ожидала, что будет подписано Соглашение об ассоциации с ЕС. И случился исторический момент – политическая часть Соглашения об ассоциации с ЕС подписана".

"Украина ожидала и ожидает, что будет введен безвизовый режим, и на этой неделе мы приняли окончательный пакет законов, необходимых для перехода Украины на вторую стадию введения безвизового режима.

Украина хочет быть частью Европы. Европу также делили, ее пытались порвать, в Европе были войны, но Европа это победила. Сейчас она объединена, едина, и она приглашает Украину.

Я очень оптимистично смотрю в будущее Украины, как бы сегодня ни было сложно. Мы перейдем все испытания, и вместе с нашими европейскими партнерами Украина будет только сильнее, а украинцы, которые на самом деле являются европейской нацией, которые не просто разделяют европейские ценности, но и реализуют их, - будут свободно путешествовать в Европу. Мы здесь начнем открывать европейский бизнес, а украинский бизнес уже сейчас может продавать свои товары в Европу.

По моему убеждению, наши перспективы светлые, наши действия правильные, и вместе с Европейским Союзом мы сделаем Украину процветающей.

Мы ожидаем избрания нового президента можно быстрее. Правительство Украины рекомендует новому Президенту безотлагательно осуществить визит в Брюссель и подписать Соглашение о Глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Это должен быть первый шаг и первая подпись новоизбранного Президента Украины.

Абсолютно убежден, что мы достигнем успеха. Мы преодолеем все трудности и станем сильнее, чем сегодня.

Верю в Европу и верю в Украину!", - заявил Яценюк.

Как известно, сегодня в Украине проходят торжества по случаю Дня Европы.

Также напомним, что сегодня в Харькове состоится второе заседание круглого стола, на котором будут обсуждаться вопросы национального единства Украины.