Силовики в Славянске применили новую тактику АТО - журналист

Журналист рассказал о кабинете с табличкой "НКВД" и портретами "врагов народа", который оборудовали террористы.
В ночь на 17 мая украинские силовики впервые применили новую тактику против боевиков в Славянске.
Об этом в своем Facebook сообщил российский журналист Аркадий Бабченко, который вместе с украинскими коллегами освещает проведение АТО.
"Сегодня ночью армия впервые пыталась уничтожить артиллерию боевиков в Славянске. Вычислялось местоположение огневых точек, потом по ним наносились точечные удары", - рассказал журналист.
По мнению Бабченко, руководство АТО, видимо, решило сменить оборонительную тактику.
"Решение о смене тактики с оборонительной, если и не на наступательную, то на активно-беспокоящую, в верхах, видимо, принято. Видимо, теперь события будут развиваться активнее", - подчеркнул он.
Кроме того, Бабченко рассказал о "популярности" окрестностей Славянска среди журналистов.
"Что-то это место становится популярным. Журналюг уже полно. Понаехали тут, понимаешь... Подумываем открыть пресс-центр АТО. Меня решили назначить его начальником", - сообщил он.
Стоит отметить также интересную деталь, о которой рассказал Бабченко.
"Знакомый журналист, которого в Донецке недавно задержали за громкий разговор про Яроша, пишет, что в Донецкой ОГА его привели в кабинет с табличкой "НКВД". И там на стене висит полный список врагов народа, необходимых к задержанию. А мой портрет там на всех этажах", - поделился он.
Отметим, что Аркадий Бабченко и сам был солдатом, принимал участие в боях в ходе двух чеченских войн. Позже стал корреспондентом, репортером, а также известным блоггером.
Автором рассказов "Десять серий о войне" - о буднях солдата на чеченской войне.
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