Силовики в Славянске применили новую тактику АТО - журналист

В ночь на 17 мая украинские силовики впервые применили новую тактику против боевиков в Славянске.

Об этом в своем Facebook сообщил российский журналист Аркадий Бабченко, который вместе с украинскими коллегами освещает проведение АТО.

"Сегодня ночью армия впервые пыталась уничтожить артиллерию боевиков в Славянске. Вычислялось местоположение огневых точек, потом по ним наносились точечные удары", - рассказал журналист.

По мнению Бабченко, руководство АТО, видимо, решило сменить оборонительную тактику.

"Решение о смене тактики с оборонительной, если и не на наступательную, то на активно-беспокоящую, в верхах, видимо, принято. Видимо, теперь события будут развиваться активнее", - подчеркнул он.

Кроме того, Бабченко рассказал о "популярности" окрестностей Славянска среди журналистов.

"Что-то это место становится популярным. Журналюг уже полно. Понаехали тут, понимаешь... Подумываем открыть пресс-центр АТО. Меня решили назначить его начальником", - сообщил он.

Стоит отметить также интересную деталь, о которой рассказал Бабченко.

"Знакомый журналист, которого в Донецке недавно задержали за громкий разговор про Яроша, пишет, что в Донецкой ОГА его привели в кабинет с табличкой "НКВД". И там на стене висит полный список врагов народа, необходимых к задержанию. А мой портрет там на всех этажах", - поделился он.

Отметим, что Аркадий Бабченко и сам был солдатом, принимал участие в боях в ходе двух чеченских войн. Позже стал корреспондентом, репортером, а также известным блоггером.

Автором рассказов "Десять серий о войне" - о буднях солдата на чеченской войне.

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