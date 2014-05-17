Кравчук обратился к властям востока Украины: вы не можете выбросить террористов?

Власть на востоке Украины должна не просить полномочий, а воспользоваться ими, чтобы навести порядок.

Об этом заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук во время второго Общеукраинского круглого стола национального единства в Харькове, пишет УНИАН.

По его убеждению, сегодня у местной власти есть достаточно полномочий, чтобы навести порядок в своих областях.

"Я призываю к одному – наведите порядок в своих областях. Там есть шахтеры, металлурги, химики, это мощная сила, еще с советских времен обращались к этим людям", - сказал Кравчук.

"Говорят - дайте больше полномочий! Вы что, не можете выбросить террористов, а там они есть, вы что, не можете выбросить мародеров, насильников, убийц? Полномочия – это навести порядок в своем доме. Я сам в своем доме навожу порядок – никого не приглашаю", - отметил Кравчук.

При этом он подчеркнул, что вести переговоры с террористами нельзя, не ведут их, к примеру, и в России. "Человек, который взял оружие незаконно, должен быть готов, что он встретит человека с оружием от закона. Это мировая практика", - заявил первый президент.

Он также призвал стороны не фальшивить, стать взрослыми.

Реагируя на выступление одного из коммунистов о вроде якобы нелегитимности нынешней власти из-за несоответствия Конституции процедуры отстранения Виктора Януковича с должности президента, Кравчук предложил Партии регионов пригласить своего бывшего руководителя Януковича в Верховную Раду, чтобы парламент имел возможность провести процедуру импичмента.

Экс-президент отметил, что сегодня недоверие граждан из восточных регионов сложилось из-за пропаганды, которая велась тогдашней властью. "Все кричали фашисты, фашисты, а показать ни одного не могли" - заметил он.

Также Кравчук назвал лицемерием то, что на востоке говорят о недоверии к правительству, а уничтожают украинский флаг, к которому нынешнее правительство не имеет никакого отношения.

"Что же вы, недовольны правительством, а рвете флаги, сжигаете их, убиваете людей, которые хотят поднять флаг, возникает вопрос, по-видимому, дело далеко не в этом! Дело в другом! Нужно посмотреть на себя в зеркало всем – и искренне сказать, чего мы хотим – Украины независимой; Украины, которая всех будет уважать, ко всем прислушиваться и всем давать жить свободно и демократически; если так, то давайте вместе, здесь нет никаких проблем. Только не нужно фальшивить", - подчеркнул Кравчук.

Напомним, 17 мая в Харькове проходит второй круглый стол национального единства.