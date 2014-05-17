Меджлис отменил массовые акции в Симферополе к годовщине депортации

Меджлис решил 17 и 18 мая не проводить в центре Симферополя никаких массовых акций по случаю 70-й годовщины депортации крымскотатарского народа.

Такое решение было принято в ходе внеочередного заседания 17 мая, пишет Украинская правда.

''На заседании Меджлис рассмотрел вопросы проведения траурных мероприятий 17 и 18 мая. В центре Симферополя никаких массовых акций в эти дни проходить не будет'', - отмечается в сообщении.

17 мая акция-реквием "зажги огонек в своем сердце" также не состоится.

Вместе с тем на 18 мая запланированы следующие мероприятия: с 8:00-9:30 - траурные мероприятия в поселках и селах, в местах определенных местными меджлисами по согласованию с головами сельских и поселковых советов.

С 11:00 до 13:00 планируется провести траурные мероприятия в районных центрах и городах, в местах определенных региональными меджлисами по согласованию с руководителями районов и городов.

В 13:00 в микрорайоне Акмечеть в Симферополе (возле Джами) пройдет Всекрымский траурный молебен (дуа), посвященный памяти жертв Депортации крымскотатарского народа.

Напомним, 16 мая Аксенов подписал распоряжение о запрете массовых мероприятий на территории Крыма до 6 июня в связи с "напряженной обстановкой на востоке Украины".

17 мая он позволил крымским татарам провести 18 мая митинг к годовщине депортации на мусульманском кладбище.