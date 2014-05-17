В Харькове на круглом столе просят Раду принять Меморандум мира и согласия

17 мая 2014, 17:21

Третий круглый стол может состояться в Черкассах 21 мая.

Заседание круглого стола единства в Харькове

Участники второго Общеукраинского круглого стола национального единства просят Верховную Раду рассмотреть и принять Меморандум мира и согласия.

Об этом сказал первый президент Украины Леонид Кравчук, закрывая заседание второго круглого стола в Харькове, пишет УНИАН.

"Круглый стол оценивает положительно (меморандум – ред.), обращается, чтобы Верховная Рада его рассмотрела и приняла", - сказал он. При этом в ходе круглого стола первый президент говорил о необходимости доработки меморандума и других документов, которые были представлены сегодня на рассмотрение круглого стола, включая изменения в Конституцию.

Кравчук анонсировал, что следующий круглый стол может состояться в Черкассах 21 мая.

Также на круглом столе народный депутат от Партии регионов Вадим Новинский зачитал проект меморандума, который подготовила его политическая сила. Среди прочего, в меморандуме планируется написать, что Верховная Рада призывает все стороны конфликта протянуть друг другу руки, отказаться от радикальных действий и вместе вернуться к совместной работе по защите демократической, суверенной и единой Украины, в которой свободно будут жить люди разных национальностей, политических убеждений и вероисповеданий. А также в меморандуме планируется выразить поддержку Женевских договоренностей, осудить противоправное применение оружия и насилие, которые привели к массовым убийствам людей и другим преступлениям против человечества.

В меморандуме предлагается гарантировать проведение конституционной реформы, в основу которой будет положена децентрализация государственной власти, внеблоковый статус Украины. Также предлагается записать, что участие в любых экономических, политических, междугосударственных союзов принимается исключительно по результатам всенародного референдума.

Также предлагается предусмотреть возможность жителям регионов решать свои проблемы на местных референдумах.

Регионалы планируют предусмотреть усиление роли парламента при внесении изменений в Конституцию, проведение судебной реформы и правоохранительной реформы, упрощение процедуры импичмента, создание антикоррупционного комитета.

Кроме того регионалы предлагают закрепить статус русского языка в Конституции.

Предлагаются принять закон про амнистию для граждан, которые принимали участие в акциях массового протеста в последнее время, кроме особо тяжких преступлений против жизни и свободы людей.

Еще одним пунктом меморандума предлагается призвать к разоружению всех незаконных формирований, установление правопорядка, приостановление проведение АТО на юго-востоке Украины и возвращение военнослужащих, задействованных в АТО в места их постоянной дислокации.

Напомним, Ранее на круглом столе премьер Арсений Яценюк заявил, что в новой Конституции Украины будет закреплен специальный статус русского языка.

 

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Харьков меморандум круглый стол
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