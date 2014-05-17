"Народный мэр" Славянска подтвердил, что боевики оборудуют в квартирах боевые точки

В Славянске боевики оборудуют огневые точки прямо в жилых домах.

Такую информацию подтвердил "народный мэр" города Вячеслав Пономарев в интервью местному телеканалу, пишет Inforesist.

По его словам, боевики занимают квартиры для своих нужд.

Местные жители начали обращаться к местным журналистам с целью прояснить ситуацию с использованием жилых помещений под нужды боевиков.

Напомним, ранее, Минобороны сообщало, что боевики продолжают использовать тактику террористических группировок, оборудуют огневые точки в помещениях местных жителей, пытаясь спровоцировать участников антитеррористической операции на встречную стрельбу, что может привести к жертвам среди гражданского населения.

"С этой целью во многих квартирах жилых домов, расположенных вблизи городских отделов МВД и СБУ оборудованы огневые точки", — сообщали в ведомстве.

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видео: youtube.com