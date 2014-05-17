Яценюк напомнил, что никогда за 20 лет независимости на Донбассе не было киевской власти

Украинская власть должна прислушиваться ко всем регионам.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время Второго Общеукраинского круглого стола национального единства, пишет УНИАН.

"Никогда за 20 лет украинской независимости ни в Донецке, ни в Луганске не было киевской власти. Всегда система управления в этих областях была исключительно в руках местных элит. И также нужно вторую правду сказать – о том, что, начиная с 2002 года, именно из Донецка и Луганска, в первую очередь из Донецка, возглавлялось правительство", - отметил он.

"То, что сейчас говорят, что вроде бы Киев не слышит… От имени нынешнего правительства я хочу четко заявить – правительство не просто слышит, а правительство хочет сделать все, чтобы сложили оружие, чтобы сохранить единую, унитарную страну, провести реальные изменения в стране, и чтобы страна была успешной", - сказал Яценюк.

Ло его мнению, власть и регионы должны слышать не только восток, но и все друг друга: Луганск - Львов, Донецк – Киев.

Яценюк подтвердил, что правительство остается на позиции децентрализации власти в Украине. "Если бы кому-то не хотелось иметь Конституции под себя, и иметь полномочия под себя… мы уже упустили годы, чтобы передать полномочия от центральной власти на места", - отметил он. Премьер подчеркнул, что именно это правительство инициировало отмену госадминистраций разных уровней и передачу финансово-экономических полномочий на исполнительные комитеты местных советов.

Яценюк также отметил, что в рамках конституционных изменений можно решить вопрос специального статуса русского языка и других языков национальных меньшинств.

"Мы готовы сделать все для единства Украинского государства", - сказал Яценюк.

Он подчеркнул важность сегодняшней встречи: "Это наше второе заседание, и то, что это заседание проходит в Харькове – на востоке Украины - важно. Важно продемонстрировать, что в Украине идет общенациональный диалог".

Напомним, участники второго Общеукраинского круглого стола национального единствапросят Верховную Раду рассмотреть и принять Меморандум мира и согласия.