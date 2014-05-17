Яценюк пообещал Донбассу экономическую самостоятельность

Власти Украины готовы предоставить Луганской и Донецкой областям экономическую самостоятельность.

Об этом во время второго круглого стола национального единства в Харькове заявил премьер-министр Арсений Яценюк, передает РБК-Украина.

"Мы готовы на такой экономический эксперимент. Но представители этих областей должны хорошо подумать. Чтобы не получилось так, что налоги мы оставляем себе, а шахтерам дотации будет платить Киев", - подчеркнул Яценюк.

"Главное в вопросе децентрализации - это изменение Конституции. Без новой Конституции децентрализации не будет, будет только ширма. Именно поэтому в парламенте необходимо собрать 300 голосов для реальной конституционной реформы", - добавил глава Кабмина.

Как известно, ранее премьер-министр Яценюк заявил, что власти обеспечат специальный статус для русского языка и языков национальных меньшинств.