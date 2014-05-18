Джемилев обратился к крымским татарам: нужно отстаивать свои права

Народный депутат Украины, экс-глава Меджлиса Мустафа Джемилев призвал крымских татар отстаивать свои права и прийти 18 мая на площадь Ленина в Симферополе, чтобы почтить память жертв депортации.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Меджлис опасается за безопасность соотечественников, поэтому было принято решение проводить мероприятия в городах и районах. Но я думаю, народ будет все равно выходить на площадь Ленина, и они правильно сделают - свои права нужно отстаивать. Во времена СССР нам тоже много чего запрещали", - заявил Джемилев.

В то же время он выразил сожаление, что не сможет лично присутствовать на площади и поддержать свой народ.

"Запрет не снят, а ехать до границы просто так, терять день - я не могу это себе позволить", - подытожил Джемилев.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что сегодня, 18 мая, крымские татары поминают жертв депортации своего народа, которая произошла семьдесят лет назад.

Отметим, что 16 мая, так называемый "глава крымского правительства" Сергей Аксенов подписал распоряжение о запрете массовых мероприятий на территории Крыма до 6 июня, в связи с "напряженной обстановкой на востоке Украины".

Между тем, 17 мая "власти" Крыма позволили крымским татарам провести 18 мая митинг на мусульманском кладбище.