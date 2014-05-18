АТО на Донбассе: в Минобороны рассказали, как сорвали планы террористов

В Минобороны рассказали о ходе АТО на Донбассе, а также сообщили, что сегодня ночью, 18 мая, украинские военнослужащие сработали на опережение и сорвали планы террористов. По данным ведомства, в ходе ночных столкновений с боевиками пострадали 4 силовика.

Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

В оборонном ведомстве сообщили, что сегодня ночью в лагере украинских военнослужащих, привлеченных к АТО, состоялась учебная тревога и боевое слаживание.

"После сигнала сирены в лагере, сразу были обнаружены заранее оборудованные позиции террористов в лесных насаждениях неподалеку, которые запустили в воздух белую сигнальную ракету и с перепуга отступили, хотя планировали атаковать военных с двух сторон", - добавили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что таким образом военнослужащие сработали на опережение и сорвали наглые планы террористов.

В то же время в Минобороны отметили, что этой же ночью был обстрелян из стрелкового и снайперского оружия и подствольных гранатометов лагерь военнослужащих вблизи города Изюм.

Отмечается, что военные отбили нападение. Также стало известно, что в результате противостояния получили ранения двое военнослужащих Нацгвардии.

Этой же ночью, по данным ведомства, были обстреляны четыре блокпоста вокруг Славянска, где несут службу военнослужащие ВС Украины, подразделения которых входят в состав АТО.

"Военные дали отпор боевикам. Один из военнослужащих легко ранен, его товарищ получил ранения средней степени тяжести. Для оказания помощи прибыл вертолет с военными медиками", - сообщили в пресс-службе.

Также в Минобороны подчеркнули, что в районе Славянска и Краматорска нет полномасштабных боев, а террористы в этих городах продолжают "трусливые вылазки", в частности, обстреливают блокпосты с территории жилых кварталов.

"Во всех случаях военнослужащие АТО дают оперативный и адекватный отпор противнику, не давая боевикам провести атаки и захват объектов. Кроме того, ни один из мирных жителей на территории, где проводится АТО, не пострадал", - резюмировали в ведомстве.

Кроме вышесказанного напомним, сегодня, 18 мая, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что этой ночью под Славянском (Донецкая область) террористы напали на лагерь Нацгвардии. В результате инцидента был убит один боевик, еще один - ранен. У силовиков потерь нет.