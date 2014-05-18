Лидеры сепаратистов грозятся провести "референдум" в Харькове

В Харькове член ''координационного совета" сепаратистского движения "Юго-Восточное сопротивление" Юрий Апухтин заявил, что в городе сепаратисты проведут "референдум вслед за Донецком и Луганском".

Об этом он сообщил возле памятника Ленину на пл.Свободы в ходе пророссийском митинга, передает Украинская правда, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

''Наша задача - ни в коем случае не ходить на выборы. Мы должны 25 мая собраться на этой площади... Мы не признаем эти выборы", - заявил Апухтин.

В то же время сепаратист раскритиковал Второй всеукраинский стол национального единства, который состоялся в Харькове 17 мая и сказал, что отказался принимать в нем участие, хотя его приглашали.

Тогда же он заявил: "Харьков проведет референдум вслед за Донецком и Луганском".

Обратим внимание, что в пророссийском митинге принимают участие члены движений "Юго-Восток", "Борьба", а также Компартии и ПСПУ. Многие участники акции пришли с российскими триколорами.

Кроме вышесказанного напомним, что 13 мая "координационный совет" сепаратистского движения "Юго-Восточное сопротивление" принял "Резолюцию про защиту суверенитета и организацию государственного управления Донецкой и Луганской народных республик", которые по итогам "референдумов" объявили о своей "независимости".