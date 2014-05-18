Турчинов назвал главную "ошибку" АТО: Янукович, уничтоживший армию

И.о. президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов назвал главной проблемой нынешней борьбы с террористами то, что Украиной руководил Виктор Янукович.

Об этом он заявил в интервью ТСН-Тиждень.

Отмечая на вопрос о главных ошибках АТО, политик сказал: "Основная ошибка была в том, что четыре года назад президентом был избран Виктор Янукович, при котором была фактически полностью уничтожена армия. Были деформированы и изменены по назначению силовые структуры, которые вместо того, чтобы заниматься безопасностью граждан, защищали интересы кланов и правящей верхушки".

Таким образом, отметил Турчинов, противостоять российской военной агрессии пришлось в условиях фактического отсутствия армии и полностью деморализованных силовых структур.

Однако, он подчеркнул, что сейчас в Украине появилась армия, которая готова выполнять боевые задачи.

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