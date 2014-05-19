Под Славянском украинские силовики расширяют контролируемую зону – журналист

Украинские силовики расширяют контролируемую зону под захваченным террористами Славянском Донецкой области и ставят новые блокпосты.

Об этом российский журналист Аркадий Бабченко сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, один из блокпостов силовиков в "зеленке" противник начал атаковать сразу же после установки и обстреливает каждую ночь. "По "зеленке" ходят разведгруппы тех и других, боестолкновения постоянные. Стремное место, в общем", - заметил журналист.

"Блокпосты, по большому счету, контролируют только сами себя и частично трассу Донецк-Харьков. Движение по трассе, безусловно, для противника теперь невозможно, но "зеленка" не контролируется никем. Разведгруппы сторон рыскают по лесам в поисках друг друга. "Зеленка" здесь очень густая", - рассказал Бабченко.

Он также утверждает, что основной театр военных действий в Славянске сместился на северо-восток в район Селезневки, перекрестка на Красный Лиман. "Стрельба там перманентная. Вторая беспокоящая точка - Карачун. Но здесь боев уже нет, только обстрелы. На остальных блоках вокруг города пока активных действий не происходит", - подчеркнул журналист.

Ранее "Главред" сообщал, что под Славянском из-за обстрела блокпоста силовиков погиб украинский военный, двое тяжело ранены.

Больше об антитеррористической операции на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: Аркадий Бабченко