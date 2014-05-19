Попытки террористов на Донбассе сорвать выборы обречены на провал - Яценюк

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что внеочередные президентские выборы, запланированные на 25 мая, должны пройти во всех областях Украины. По его словам, какие-либо попытки террористов на Донбассе сорвать выборы "обречены на провал".

Об этом он сообщил в ходе селекторного заседания в Киеве, Украинская правда, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

"Необходимо провести выборы во всех без исключения областях страны. Мы осознаем, что в некоторых отдельных местах будут сложности с проведением избирательной кампании, но таких мест мало и это не повлияет на результаты выборов", - заявил глава правительства.

При этом он отметил, что в Украине пройдут легитимные выборы, и в стране появится легитимный и законно избранный президент.

Также Яценюк сообщил, что на базе Центральной избирательной комиссии будет создан объединенный оперативный штаб, от правительства в нем будет работать первый вице-премьер Виталий Ярема.

По его словам, особое внимание в ходе президентской избирательной кампании нужно уделить защите членов окружных и территориальных избирательных комиссий.

"Отдельный вопрос - это защита членов ОИК и ТИК, потому что мы проведем день выборов, а у нас еще будет ночь выборов и момент подсчета голосов. Важный вопрос - обеспечение правопорядка и безопасности как для тех, кто приходит голосовать, так и для тех, кто считает эти голоса", - отметил премьер.

В то же время он потребовал, чтобы созданные правоохранителями мобильные группы были готовы к неотложному выезду на места в случае получения какого-либо сигнала о правонарушении в день выборов.

Яценюк добавил, что в Луганской и Донецкой области будет налажена отдельная схема по обеспечению правопорядка в ходе избирательного процесса на президентских выборах.

"Какие-либо попытки террористов в Донецке и Луганске сорвать всеукраинские выборы президента Украины обречены на провал", - сказал он.

Между тем, глава МВД Арсен Аваков сообщил в ходе совещания, что в Луганской и Донецкой областях правоохранители будут работать в день голосования в особом режиме.

По его словам, милиция имеет информацию о возможных провокациях и попытках сорвать выборы, но она уже разработала оперативные и практические планы в этих областях.

"У нас есть все условия для технически верного решения проведения выборов. У нас созданы соответствующие группы по системе МВД, будет работать штаб во главе с заместителем министра", - сообщил он.

"Кроме этого, в "горячих точках", которые мы называем "красная и розовая зона", у нас будут работать соответствующие группы оперативного реагирования, чтобы мы могли нейтрализовать провокации, которые будут возникать. В наиболее "горячих точках" будут сконцентрированы правоохранители из других, более спокойных регионов", - подчеркнул Аваков.

Обратим внимание, что террористы пытаются сорвать на востоке Украины проведение президентских выборов, назначенных на 25 мая.

Так, в Донецкой области были захвачены два избирательных участка - 42-й в самом городе и 48-й в Краматорске.

Ранее также сообщалось, что 14 мая в Антраците Луганской области три тысячи митингующих заняли помещение окружной избирательной комиссии №111, а членам ОИК приказали расходиться по домам.

Позже, сегодня, 19 мая, стало известно, что в Шахтерске Донецкой области боевики захватили окружную избирательную комиссию (ОИК) №55.