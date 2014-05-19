В Одессе террористы хотели взорвать автомобиль в толпе: силовики помешали

В Службе безопасности Украины заявили, что силовикам удалось предупредить террористический акт в Одессе. В ведомстве отметили, что террористы хотели в месте скопления людей на Куликовом поле взорвать автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"С целью дестабилизации ситуации в Одесском регионе злоумышленники планировали 18 мая в 14:00 на Куликовом поле, в месте скопления свыше 1,5 тыс. людей, взорвать автомобиль", - отметили в ведомстве.

По данным СБУ, по подозрению в организации теракта были задержаны три сотрудника частной охранной структуры, которые вели скрытое визуальное наблюдение за Куликовым полем, и гражданин Беларуси О.Шабалин - член радикальной пророссийской организации.

"Начато уголовное производство по ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия и процессуальные действия", - добавили в СБУ.

Силовики подчеркнули, что во время допроса Шабалин сознался в участии в массовых беспорядках 2 мая в Одессе и подтвердил личное знакомство с гражданином В.Будько (известный как "Боцман", объявлен в розыск по статьям 115 и 294 УК Украины за участие и применение огнестрельного оружия 2 мая во время массовых беспорядков в Одессе).

"Установлено, что Шабалин намеревался за соответствующее финансовое вознаграждение, полученное от лидеров пророссийских сил, создать группу наемников для осуществления провокаций в Луганской области с целью срыва избирательного процесса", - сообщили в ведомстве.

По их данным, задержанный через посредников установил контакт и поддерживал связь с сепаратистами не только для выезда в Луганск, но и для обеспечения условий пребывания их представителей в Одессе для дестабилизации ситуации в регионе.

Кроме вышесказанного напомним, 2 мая в Одессе произошло столкновение между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликовое поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, где находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди.

Количество погибших в результате столкновений и массовых беспорядков 2 мая в Одессе составляет 48 человек, пострадавших - почти 250.