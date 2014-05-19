Генсек НАТО опроверг Путина: Россия не отвела войска от границ Украины

Расмуссен очень сожалеет об этом.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен опроверг заявление президента РФ Владимира Путина об отводе российских войск от украинской границы.
Об этом он написал в своем Twitter.
Генсак даже заметил, что сожалеет, что Альянс не увидел никаких доказательств отвода войск.
"Мы не увидели никаких доказательств отвод российских войск, и я сожалею об этом", - написал он.
Напомним, 19 мая в Кремле заявили, что Путин приказал вернуть войска, которые проводили учения возле границ с Украиной, в места постоянной дислокации.
Также напомним, что 7 мая Путин также заявил, что российские войска отведены от границ с Украиной. Однако НАТО и Пентагон опровергли эту информацию.