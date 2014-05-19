Генсек НАТО опроверг Путина: Россия не отвела войска от границ Украины

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен опроверг заявление президента РФ Владимира Путина об отводе российских войск от украинской границы.

Об этом он написал в своем Twitter.

Генсак даже заметил, что сожалеет, что Альянс не увидел никаких доказательств отвода войск.

"Мы не увидели никаких доказательств отвод российских войск, и я сожалею об этом", - написал он.

Напомним, 19 мая в Кремле заявили, что Путин приказал вернуть войска, которые проводили учения возле границ с Украиной, в места постоянной дислокации.

Также напомним, что 7 мая Путин также заявил, что российские войска отведены от границ с Украиной. Однако НАТО и Пентагон опровергли эту информацию.