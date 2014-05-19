Страны НАТО выделили помощь украинской армии: шлемы и бронежилеты уже на границе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий заявил, что часть помощи, которую Украине выделили страны-члены НАТО, уже находится на украинской границе.

Об этом Парубий сообщил сегодня, 19 мая, в Брюсселе, где он принял участие в заседании совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы, пишет Радио Свобода.

"Шлемы, бронежилеты, приборы ночного видения, материалы для оказания медицинской помощи и другое оборудование нелетального действия от НАТО частично уже находится на украинской границе и получения его украинской армией - это вопрос буквально нескольких дней", - заявил Парубий.

В то же время он сообщил, что из-за методов, которые сейчас применяет Россия против Украины, оборонный сектор страны нуждается в реформировании.

"Те новейшие методы войны, которые против нас применяет Россия, - так "называемой гибридной войны", когда кроме армии используются диверсионные группы, криминалитет, ведется информационная война, требуют переформатирования и реформы нашего оборонного сектора", - подчеркнул секретарь СНБО.

При этом Парубий добавил, члены НАТО осознают то, что, если "не остановить Путина здесь, в Украине, то неизвестно, где его танки окажутся завтра".

Напомним, ранее сегодня в Брюсселе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий заявил, что у Украины нет подтверждения правдивости информации о том, что Владимир Путин дал приказ об отводе войск от наших границ, а президент РФ своими заявлениями ведет двойную игру и вводит мир в заблуждение.