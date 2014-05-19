Террористы в Славянске обстреливают силовиков из детского садика - Тымчук

Пророссийские террористы в Славянске продолжают прикрываться мирными жителями, в частности, атакуют украинских силовиков с территории детского садика.

Об этом в своем Facebook написал военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Чем дальше, тем меньше террористы на Донбассе отягощены морально-этическими нормами. Сегодня утром наши позиции под Славянском были обстреляны из минометов, установленных на территории детского садика", - отметил он.



"Использование женщин и стариков в качестве живого щита для террористов уже не в новинку. Огневые позиции в квартирах многоэтажек тоже. Чем дальше, тем циничнее и подлее", - добавил Тымчук.

Больше об ситуации на востоке Украины и операции против террористов читайте в спецтеме "Главреда".