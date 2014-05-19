США очень обеспокоены: на границах Украины много российских войск

Доказательств того, что Россия отвела войска от границ Украины, как якобы распорядился президент РФ Владимир Путин, нет. США очень обеспокоены концентрацией российских военных возле украинских границ.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки, пишет "Украинская правда".



"Мы до сих не имеем доказательств, что российские войска отведены от границы с Украиной. Я хочу напомнить, что подобные заявления со стороны России звучали и на прошлой неделе, и мы тогда тоже не видели никаких признаков этого", - сказала она.

"И снова хочу отметить, что тот факт, что Россия концентрирует значительные военные силы на границе с Украиной, вызывает значительное беспокойство США. Мы не видим никаких изменений, несмотря на публичные заявления", - добавила Псаки.

Напомним, информацию об отводе российских войск от границ Украины опровергли и в НАТО, а секретарь СНБО Украины Андрей Парубий обвинил Путина в двойной игре.