Раненых силовиков спасают харьковские врачи, а они вспоминают, как убивали их товарищей

Украинских силовиков, которые были раненых во время боев с террористами на Донбассе, спасают в Харькове.

Бойцов лечат в региональном медицинском центре, передает ТСН.

Ежедневно к украинским военным приходят волонтеры. Они приносят одежду, еду, цветы и т.д.

По словам руководителя военного госпиталя Виктора Полищука, представители Автомайдана даже обещали доставить спецкровати для реабилитации.

В харьковскую больницу доставили уже 61 раненого военного, которые воюют под Краматорском, Луганском и Славянском. Одни попали в засаду террористов, других обстреляли из гранатомета. Почти все они неразговорчивы, но говорят, что не могут забыть, как на их глазах убивали товарищей.

"Несколько друзей погибли, которые ехали на БТРе. Мы сопровождали колонну. Должны были доставить воду и несколько минометов на наши блокпосты. И в одном месте на нас напали. Неподалеку Краматорска. Нападали явно местные жители. Засада была очень грамотно спланирована: идеальное место, идеальное исполнение. Шансов у нас было очень мало", - вспоминает сержант Ярослав Голяченко.

А сбитый террористами пилот Евгений Краснокутский не хочет показывать лицо, потому что ему - отцу троих детей - звонят и днем, и ночью с угрозами. Он единственный из шести вертолетчиков выжил после обстрела экстремистами вертолетов. Прыгнул с парашютом и сразу попал в плен.

При этом контрактники и только что мобилизованные боятся, что о ранении узнают родные. В частности, отец раненого солдата Антона Маглеваного не сразу узнал о травмах сына. "Я понял своим родительским сердцем, что что-то не то", - говорит Иван Маглеваній, сын которого попал под шквальный обстрел, когда ехал освобождать телебашню под Славянском.

Врачи харьковского госпиталя в основном работали во время военных конфликтов в Афганистане, Ираке и Ливане. В отличие от гражданских - огнестрельные ранения для них не в диковинку.

На данный момент в госпитале находится двое тяжело раненых. Они - в реанимации. Тех, чье состояние уже не критическое, отправят на реабилитацию в военный санаторий.

Напомним, вчера террористы застрелили одного украинского военного, еще трое получили ранения.

видео: ТСН.