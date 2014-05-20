Террористы снова обстреляли силовиков в Славянске, четверо ранены - Тымчук

Террористы в очередной раз обстреляли из минометов позиции украинских силовиков в Славянске на горе Карачун.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Обстрел велся, по ставшей для террористов "традиции", из жилых кварталов города. Четверо силовиков ранены. Они были сразу эвакуированы с помощью вертолетов " – отметил он.

Также Тымчук сообщает, что силовики без потерь отбили нападение террористов на пограничный блокпост около Амвросиевки на Донбассе.

"К блокпосту в районе г. Амвросиевка Донецкой области на госгранице с Россией на 10 автомобилях прибыли более 50 террористов. Начался бой. Итог: из наших никто не пострадал, из террористов 1 убит, 7 ранены, один захвачен в плен", - написал он.

По его мнению, украинским силам, которые принимают участие в антитеррористической операции (АТО), нужно не выпускать из своих рук инициативу и сковывать активность боевиков.

"Подобное соотношение радует. Но не радует, что в основном сводка из зоны АТО - о том, что террористы напали, а силовики защищались. Поэтому что непонятно, кто из них в действительности проводит операцию", - отметил Тымчук.