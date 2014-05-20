НАТО опровергает Путина: Россия не отвела войска от украинской границы

В НАТО заявляют, что все так же не видят никаких доказательств исполнения заявления президента РФ Владимира Путина об отводе российский войск от украинской границы.

"У нас нет никаких данных в отношении изменения ситуации вдоль восточной границы между Украиной и Россией", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в штаб-квартире НАТО, комментируя ситуацию на границе по истечении более чем суток с момента заявления главы российского государства.

Напомним, что в понедельник генсек НАТО Андер Фог Расмуссен также заявил, что заявлению Путина нет никаких доказательств.

"К сожалению, я должен сказать, что мы не видели никаких доказательств тому, что русские стали отводить свои войска от украинской границы. Это - третье его заявление об отводе подразделений, но до сих пор мы не видели никакого отвода, и я сожалению об этом", - заявил генсек НАТО в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе.