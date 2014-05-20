ЦИК бьет тревогу: на Донбассе боевики захватили 11 окружкомов

В Центральной избирательной комиссии обеспокоены - в Луганской и Донецкой областях сепаратисты захватили 11 окружных избирательных комиссий, существует угроза захвата еще 8 ОИК.

Об этом пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко сообщил УНИАН.

Так, по состоянию на 12.00, по оперативной информации, в Донецкой области из 22 окружных избирательных комиссий 6 захвачены или заблокированы (№ 42 (Донецк) №46 (Артемовск), №48 (Краматорск), № 51 (Горловка), № 53 (Енакиево), № 54 (Торез), еще относительно пяти сохраняется угроза захвата (№ 44 и №45 (Донецк), №52 (Горловка), №55 (Шахтерск), №62 (Старобешево).

В Луганской области из 12 окружных избирательных комиссий захвачены или заблокированы пять (№105 и №106 (Луганск), №108 (Краснодон), №109 (Красный Луч), №113 (Антрацит) и под угрозой захвата еще три (№ 107 (Алчевск) №112 (Свердловск) и №116 (Стаханов).

Напомним, что сегодня боевики ДНР похитили главу избирательного участка №142296 по территориальному избирательному округу №59 с центром в Мариуполь. Его избили до сотрясения мозга и сломали три ребра, отобрали паспорт и телефон.