Богословская рассказала о бунте во фракции ПР: Ефремова хотели заменить Новинским

Во вторник, 20 мая, состоялось заседание фракции Партии регионов, на котором нардепы пытались сменить главу фракции – Александра Ефремова заменить Вадимом Новинским.

Об этом экс-регионалка Инна Богословская рассказала в эфире 5 канала.

''Сегодня не хватило голосов на фракции. Сегодня было очень бурное заседание фракции Партии регионов. Была сделана попытка поменять Ефремова на Новинского - не хватило голосов. И под предлогом, что сегодня не было Ефремова, этот вопрос перенесли на будущее'', - рассказала она.

''Сейчас в оставшейся фракции ПР есть несколько групп. Они в основном собраны по региональному принципу, и с ними никто не разговаривает всерьез: кого-то пытаются прикупить, кого-то запугать. Но серьезного системного политического разговора там не ведется'', - подчеркнула Богословская.

''В общем, никто не хочет быть в той ПР, где кто-то закулисно принимает решения, а все остальные выполняют функцию кнопкодавов, мягко говоря, а хотелось сказать еще жестче. Даже если допустить, что парламент еще поработает, от этой фракции останется половина'', - считает политик.

Ранее "Главред" сообщал, что бывший депутат от ПР Владимир Ландик обвинил Ефремова в связях организаторами сепаратистских бунтов в Луганске.