Эксперт рассказал о количестве российских войск возле границ Украины

Возле украинской границы, в 50-километровой зоне, Россия сосредоточила около 18 тыс. военных, а еще порядка 22 тыс. находятся в аннексированном Крыму. В целом в 200-километровой зоне от наших границ находиться 60 тысяч российских военных.

Такие данные группы "Информационное сопротивление" по состоянию на 20 мая публикует Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В целом в 200-километровой зоне возле украинской границы (с учетом войск в Крыму) находится около 60 тысяч личного состава российской армии", - отмечает группа.

Также эксперты оценили уровень террористической угрозы на территории Украины. Так, по их данным, самый высокий ее уровень сохраняется в Донецкой и Луганской областях.

Кроме вышесказанного напомним, вчера, 20 мая, министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал подразделениям вооруженных сил России после учений на границе с Украиной вернуться в пункты постоянной дислокации, военные собирают вещи и уточняют маршруты ухода.

Добавим, 19 мая в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин якобы приказал министру обороны вернуть войска, участвовавшие в учениях на границе с Украиной, в места постоянной дислокации.

Между тем, в НАТО информацию об отводе войск не подтвердили.

Как известно, 7 мая Путин уже заявлял, что РФ отвела свои войска от границы с Украиной и что сейчас они находятся на полигоне, где проходят регулярные учения.