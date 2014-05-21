Ахметов заявил, что проходимцы из ДНР взяли в заложники весь Донбасс

Бизнесмен Ринат Ахметов выступил с новым обращением, в котором поблагодарил участников акции "голос Донбасса".

Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте СКМ.

"Я знаю, что еще много кто хотел выйти, но их запугивали – автоматами, пулеметами, били машины. Одним словом, действовали зверскими методами. Но я глубоко убежден, что автоматами и пулеметами народ не накормить и никогда не построить сильную страну с сильной экономикой, с достойной работой и достойной зарплатой", - подчеркнул он.

Ахметов также отметил, что голос Донбасса прозвучал и прозвучит еще сильнее.

"Мне многие задают вопрос – что дальше? Бороться, бороться и еще раз бороться! За свое счастье, за свое настоящее и будущее! Я убежден, что ДНР обманывает людей. Они обманывают народ Донбасса. Это – проходимцы, они взяли в заложники весь Донбасс и терроризируют его", - говорится в обращении Ахметова.

Бизнесмен убежден, что в ближайшее время боевиков на Донбассе "будут гнать в шею".

"Если кто из вас думает, что они ведут нас к успеху, это ошибка. Это большая ошибка. Они ведут к краху, к нищете, голоду и холоду. Своими действиями они не защищают Донбасс, они уничтожают Донбасс", - резюмирует Ахметов.

Напомним, вчера, 20 мая, на ряде предприятий в Донецкой и Луганской областях прошла акция "За мирный Донбасс", участники которой вышли с протестом против боевиков так называемой "Донецкой народной республики".