В Луганской области "казаки" заблокировали работу стеклозавода - СМИ

Вчера, 20 мая, в Лисичанске Луганской области боевики из числа пророссийских "казаков" заблокировали работу ОАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий".

Об этом сообщает "Восточный вариант", ссылаясь на собственный источник.

"Вооруженные боевики из числа "казаков" и "людей Мозгового" заблокировали цеха промпереработки. Людей не пускают на рабочие места", - добавил источник.

Также, по его данным, анонсированного открытия после простоя Лисичанского НПЗ не будет, поскольку из его трубопроводов полностью откачена нефть.

Кроме вышесказанного напомним, что 17 мая в Лисичанске боевики украли у пожарных БРДМ.

Также СМИ писали, что в этот же день террористы похитили БРДМ у пожарных Северодонецка (также Луганская область - ред.).

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