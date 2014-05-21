Ситуация на Донбассе: в Артемовске боевики обстреляли воинскую часть

Во вторник вечером, 20 мая, в Артемовске Донецкой области боевики из автомобиля обстреляли здание штаба воинской части ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, инцидент произошел в 20:00.

"Террористы проводили обстрел в течение 3 минут в хаотичном порядке, находясь в гражданском авто ВАЗ-2101 желтого цвета", - заявили в министерстве.

В Минобороны также сообщили, что в результате обстрела было повреждено более пяти окон, стены здания и добавили, что другое военное имущество значительных повреждений не претерпело.

"После обстрела части террористы скрылись в неизвестном направлении", - заявили в ведомстве, подчеркнув, что в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что вчера вечером, 20 мая, под захваченным террористами Славянском Донецкой области боевики напали на блокпост силовиков, но участники АТО отбили атаку и вынудили террористов отступить. Также боевики безуспешно пытались атаковать колонну военных.

Больше о провокациях террористов и действиях силовиков читайте в спецтеме "Главреда".