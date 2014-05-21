Кадыров пригрозил Украине "жесткими действиями"

Президент Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на задержание СБУ под Краматорском Донецкой области журналистов российского телеканала LifeNews Марата Сайченко и Олега Сидякина, потребовав освободить их и, в случае невыполнения его требований, пригрозил Украине применением силы.

Об этом Кадыров написал в своем блоге на сайте радио "Эхо Москвы".

"Незаконные власти Украины вблизи Краматорска захватили журналистов LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко", - написал Кадыров.

В то же время он выразил возмущение действиями украинских спецслужб.

"Я удивлен и крайне возмущен бессовестными действиями украинских спецслужб и лицемерием их "хозяев" в США. Руководство Украины продолжает использовать фашистские методы", - добавил президент Чечни.

Он потребовал немедленного освобождения Сидякина и Сайченко.

''Если в Киеве не одумаются и не позволят журналистам вернуться домой, мы не намерены молча наблюдать, как издеваются над ними, как ставят на колени и держат с пакетами на головах'' - сказано в его блоге.

В противоположном случае, как отметил Кадыров, он будет "действовать жестко".

"У нас есть реальные силы и возможности для воздействия на тех, кто держит журналистов в неволе. Поэтому советуем дать свободу журналистам, иначе мы вынуждены будем действовать жестко!", - резюмировал он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что под Краматорском СБУ задержала журналистов российского телеканала LifeNews Марата Сайченко и Олега Сидякина.

Позже задержанные журналисты сознались сотрудникам СБУ в том, что на территории Украины они занимались не журналистской деятельностью, а сопровождали террористов.

Между тем, в Сети появилось видео обстрела террористами блокпоста украинских силовиков, из которого видно, как корреспондент российского телеканала LifeNews координирует действия боевиков и дает им "ценные советы".