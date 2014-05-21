В Донецкой области террористы блокируют 7 из 22 окружных комиссий - ЦИК

В Донецкой и Луганской областях проведение выборов значительно затрудняется провокациями террористов.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Так, в Донецкой области из 22 окружных комиссий 7 захвачены сепаратистами или заблокированы ими.

По состоянию на 21 мая была прекращена работа 8 отделов Госреестра избирателей в Донецкой и Луганской областях.

Также в ЦИК подчеркнули, что, по состоянию на 20 мая, были заблокированы шесть ОИК – в Донецке, Артемовске, Краматорске, Горловке, Енакиево и Торезе.

20 мая около 14:00 была заблокирована работа округа №52 в Горловке.

"Требование так называемой ДНР - уничтожить документацию ОИК", - отметили в ЦИК.

Утром 21 мая силовики разблокировали работа ОИК № 46 в Артемовске, но помещение округа № 45 в Донецке было снова захвачено и опечатано представителями так называемой ДНР.

"Таким образом, в Донецкой области в течение минувших суток одна ОИК разблокирована, а одна заблокирована повторно. Следовательно, заблокированными остаются 7 ОИК", - сообщили в пресс-службе.

Также остается угроза захвата ОИК № 44 в Донецке, № 55 в Шахтерске, № 62 в поселке Старобешево.

В ЦИК также отметили, что по каждой информации, полученной с ОИК о наличии опасности или угрозы, препятствования работе комиссий ЦИК безотлагательно направляет письма в МВД и СБУ для принятия мер реагирования и обеспечения охраны.

"В целом, следует отметить, что безопасность помещений и членов окружных избирательных комиссий и УИК обеспечена не в полной мере, осуществляется запугивание и давление на членов комиссий во всех округах в Донецкой и Луганской областях", - отметили в пресс-службе.