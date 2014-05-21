Новые бои под Славянском: 40 террористов с минометами атаковали блокпост силовиков

В среду, 21 мая, возле захваченного террористами Славянска Донецкой области около 40 террористов обстреляли блокпост украинских силовиков. Убитых нет, но есть двое раненых.

Боевики обстреляли из минометов ближайший территориально к Славянску блокпост украинских силовиков на трассе Харьков-Ростов, сообщает ТСН.

Один снаряд разорвался прямо на перекрестке, где начинается второстепенная дорога в сторону Красного Лимана. Двое украинцев - инспектор ГАИ и солдат Внутренних войск - получили ранения. Их с места обстрела эвакуировали на медицинском БТРе.

Военный журналист Аркадий Бабченко тоже подтвердил нападение террористов на блок силовиков.

Еще одна попытка нападения имела место после полуночи в районе горы Кремянец на Харьковщине. Атака была засекречена, но не слишком жаркой. Разведка получила информацию о высадке группы диверсантов из около 20 вооруженных бойцов на берегу Северского Донца, в районе Изюма. Спецназовцы из "Омеги" взяли территорию под контроль, подтянулся БТР-4, вокруг выключили все освещение, немного постреляли. Но, в общем, атака боевиков захлебнулась, сообщает ТСН.

По мнению журналистов, такая активизация может косвенно подтверждать тот факт, что боевики ищут различные пути отхода с территории Украины. Накануне о подготовке "коридора" для вывода террористов и вывозе тел уничтоженных боевиков сообщала группа "Информсопротивление". Речь шла о вероятном маршруте отхода: Славянск - Красный Лиман и далее - до Дмитровки, в направлении государственной границы. В оперативном штабе АТО очередной раз подтвердили информацию о большом количестве погибших террористов, тела которых боевики стремятся вывезти за пределы Украины, чтобы исключить их идентификацию.

Ранее "Главред" сообщал, что во вторник вечером, 20 мая, под Славянском боевики напали на блокпост силовиков, но участники АТО отбили атаку и вынудили террористов отступить. Также боевики безуспешно пытались атаковать колонну военных.

Фото, видео: tsn.ua