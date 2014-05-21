Коммунистка Калетник выходит из фракции и поставила ее на грань исчезновения

В среду, 21 мая, нардеп Оксана Калетник заявила о выходе из фракции Компартии Украины, при этом она заметила, что не сомневается в эффективности коммунистической идеологии и марксистской теории.

Об этом со ссылкой на заявление самой Калетник сообщает УНИАН.

Нардеп считает, что "в это сложное для страны время партия должна была бы занимать не аморфную позицию, а самоочиститься от функционеров, которые потеряли энергию к победе, и до сих пор по большей части стремятся инертно наблюдать за происходящим, а не действовать, чтобы изменить ситуацию. От тех партийцев, которым не нужна реальная борьба, достаточно лишь ее имитации".

По словам Калетник, "еще одним шагом могло бы стать обновление партии и ее сторонников путем привлечения молодежи, представителей среднего и малого бизнеса, которые стремятся построить сильную и успешную Украину".

При этом нардеп заметила, что не у нее нет сомнений в "целостности и эффективности коммунистической идеологии, в основе которой заложена марксистская экономическая теория".

"Если взглянуть на опыт успешных стран, таких, например, как Китай, которые научились эффективно использовать эту теорию, не отрицая при этом право частной собственности, можно с легкостью найти безоговорочное подтверждение ее действенности. И она могла бы стать основой для развития нашей страны, которая имеет невероятный экспортный потенциал. К сожалению, коммунистическая идеология воспринимается в нашем обществе сквозь призму определенных стереотипов, которые мешают людям ее объективно оценивать", - отметила Калетник.

Эксе-коммунистка отметила, что планирует продолжать свою политическую деятельность.

Ранее "Главред" сообщал, что, по данным СМИ, Калетник была замешана в истории со строительством нового "Межигорья" для семьи экс-президента Виктора Януковича среди заповедных Шацких озер на Волыни.