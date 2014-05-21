США увидели активность войск РФ возле границ Украины: пока непонятно, уходят ли они

США заявили о наличии признаков активности российских войск возле границ Украины. В то же время, пока нельзя сделать вывод, является ли это признаком их отвода.

Об этом заявил представитель Белого дома Джей Карни, пишет "Интерфакс".

"Мы видим свидетельства некой активности на границе, но пока еще слишком рано делать какие-либо заключения относительно того, касаются ли эти действия отвода войск от границы. Если это действительно начало отвода, то мы приветствуем это", - сказал он.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин снова заявил об отводе войск РФ от украинских границ. Он пояснил это решение намерением создать "благожелательные условия" для президентских выборов в Украине.

Вместе с тем, прозвучавшее ранее заявление об отводе российских войск не подтвердилось.